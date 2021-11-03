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Партия Меркель меняет систему избрания председателя после поражения на выборах

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Hannibal Hanschke/Reuters/Global Look Press

Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) готовится выбрать нового главу, пишет Politico. Как ожидается, новый кандидат будет утвержден на съезде политической силы в конце января 2022 года. При этом избрание главы партии будет проходить по несколько измененной системе.

По словам генсека ХДС Пауля Цимиака, в этот раз партия откажется от традиционной системы с избранием председателя за счет определенного числа делегатов, дав всем представителям политической силы шанс сделать свой выбор. Таким образом нового главу ХДС будут выбирать примерно 400 тыс. человек.

Что касается возможных кандидатов, то на данный момент их пять: вице-председатель Экономического совета ХДС Фридрих Мерц, председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген, министр здравоохранения Йенс Шпан, вице-председатель парламентской фракции в бундестаге Карстен Линнеман и глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Ральф Бринкхаус.

В итоге один из них может сменить Армина Лашета, избранного председателем ХДС в январе 2021 года. Сам глава партии уходит в отставку из-за поражения на федеральных выборах в Бундестаг, которые принесли христианским демократам самые низкие результаты за последние 16 лет — партия не только заняла второе место, но и набрала менее 30% голосов.

Ранее сообщалось, что президент Германии вручил Меркель уведомление об окончании полномочий канцлера.

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