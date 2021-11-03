Новым мэром Нью-Йорка стал бывший полицейский Эрик Адамс

Кандидат от демократической партии Эрик Адамс, бывший капитан департамента полиции Нью-Йорка, выиграл выборы на пост мэра Нью-Йорка. Об этом сообщает NPR.

Адамс станет вторым темнокожим мэром города. Основными лозунгами кампании 61-летнего кандидата стали повышение общественной безопасности, сокращение бюджета полиции Нью-Йорка и передача некоторых рабочих мест гражданским лицам.

«Теперь официально - наша кампания <...> была успешной: мы выиграли выборы на пост мэра Нью-Йорка! Это моя мечта, и я очень горжусь тем, что представляю город, который мы все любим, в качестве вашего избранного мэра», — написал Адамс в своем Twitter.

Его основным соперником от Республиканской партии был Кертис Слива — основатель международной организации Guardian Angels, которая выступает в роли дружинников, патрулирующих улицы и борющихся с преступностью.