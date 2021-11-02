Генерал ВСУ Павлюк заявил о подготовке Киева к новому витку эскалации в Донбассе

Армия Украины готова проводить боевые операции на территории Донбасса. Об этом заявил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк в интервью на странице Украинского центра безопасности и сотрудничества в YouTube.

«Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем контрнаступательную операцию», — подчеркнул Павлюк.

Ранее ситуацию в Донбассе обсудилипрезиденты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден на полях климатического саммита в Глазго. Как отметил украинский лидер, американская сторона продолжит поддерживать территориальную целостность и реформы в стране.

Украинские власти в апреле 2014 года приступили к военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота в Киеве.

В результате, вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе на встречах контактной группы в Минске. Она с сентября 2014 года приняла три документа, которыми регламентируются шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта регулярно происходят перестрелки.