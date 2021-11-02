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На Украине призвали Зеленского ограничить россиянам въезд в страну

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Сергей Стерненко, украинский националист и бывший руководитель одесской ячейки запрещенного в России «Правого сектора», обратился с петицией к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его ограничить въезд россиян на территорию страны. Текст опубликован на сайте главы государства.

«Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима», — отметил Стерненко в тексте обращения.

На момент публикации новости данную петицию подписали 2839 человек. За 90 дней она должна набрать 25 000 подписей, в этом случае она будет рассмотрена президентом Украины.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о назначении украинского националиста Дмитрия Яроша советником главкома ВСУ. Таким образом он вернулся в большую политику. Собеседники издания оценили назначение и отметили, что такой шаг украинских властей может усугубить ситуацию на территории Донбасса.

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