Слова украинского лидера Владимира Зеленского о двух «экобомбах» в центре Европы, Крыме и Донбассе, являются лицемерием. Об этом заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов, его слова приводит РИА «Новости».

«Говоря об «экобомбах», господин Зеленский лицемерит, путая причину со следствием», — сказал он

По словам Молохова, именно водная блокада Крыма со стороны Киева создает угрозу экологической безопасности полуострова, а также ведет к заболачиванию южных областей на самой Украине. Поэтому, говоря об экологических террористах, украинскому лидеру следует почаще «смотреться в зеркало», резюмировал он.

Ранее Зеленский назвал Крым и Донбасс «двумя экологическими бомбами в центре Европы». По его словам, оба региона представляют угрозу для мира. Так, Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ, а на части Донбасса затоплены шахты, эрозия почв и нехватка питьевой воды, полагает Зеленский.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса.