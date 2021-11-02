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NI: уход Меркель вряд ли приведет к сближению России и Германии

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Wolfgang Rattay/Reuters

Уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии вряд ли приведет к сближению Берлина и Москвы. Об этом говорится в материале National Interest.

Издание утверждает, что это связано с преемственностью внешней политики ФРГ и коалиционным составом правительства. В статье утверждается, что главным образом на политику Германии в отношении России повлияет расклад сил в новом составе бундестага.

Также авторы статьи обращают внимание на то, что германская политика характерна своей преемственностью. Так, Берлин продолжил выступать против Москвы, даже когда бывший президент США Дональд Трамп резко критиковал НАТО и ФРГ.

«Таким образом, несмотря на то, что в течение последних 16 лет курс Германии по отношению к России во многом определяла именно Меркель, ее уход вряд ли изменит подход Берлина к Москве», — подчеркнули в National Interest.

Ранее в американском издании Washington Examiner появилась статья, в которой говорилось, что Германия сближается с Россией, отдаляясь от НАТО.

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