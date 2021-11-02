«Ведомости»: глава Красноярского края Александр Усс может досрочно уйти в отставку

Губернатор Красноярского края Александр Усс может досрочно уйти в отставку, об этом уже говорят в Кремле. Пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента.

По словам источника, соответствующее решение может быть принято из-за того, что в регионе одни из самых низких показателей доверия к губернатору и другие индикаторы, за которыми следит Кремль. Кроме того, у Александра Усса один из самых низких рейтингов среди всех глав субъектов федерации. В связи с этим он может покинут свой пост уже в ноябре, либо следующей весной. При этом официально полномочия Усса истекают в 2023 году.

62-летний Александр Усс был назначен временно исполняющим обязанности губернатора в 2017 году, и под его началом в регионе была проведена президентская кампания 2018 года. В дальнейшем он пошел на губернаторские выборы.

Ранее РБК со ссылкой на собственные источники сообщило о возможной досрочной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Кроме того, издание писало о возможной отставке главы Кировской области Игоря Васильева.