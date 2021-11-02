На Украине рассказали, почему Зеленскому придется «пойти на поклон» в Москву

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко, украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву и соглашаться на любые условия «Газпрома». Об этом он рассказал в эфире телеканала UkrLive.

«Власть сознательно, и Порошенко, и Зеленский, ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдем на поклон к Москве», — подчеркнул Корнейчук.

Он отметил, что как текущий лидер страны, так и экс-президент Украины ведут бизнес в России. Корнейчук также задался вопросом, сделали ли они на самом деле хоть что-нибудь для энергетической независимости Украины. Он добавил, что текущая политика может привести к слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом».

По мнению политолога, из-за этого властям Украины во время диалога с российской компанией придется соглашаться на любую установленную цену на газ.

Ранее «Газпром» с 1 ноября сократил объем транзитного газа через территорию Украины еще на треть, до 57 млн кубометров в сутки.