Советник президента Украины Арестович предрек поражение России в войне с Украиной

В случае начала полномасштабной войны российским вооруженным силам не удастся победить украинскую армии. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил внештатный советник главы офиса президента республики Алексей Арестович.

«Россияне просто неспособны нас победить. Но это будет страшная мясорубка. Конечно, нам не будет весело, но и они не решат свои политические задачи военным путем, а только получат огромные военные потери техники и личного состава», — сказал он.

По мнению Арестовича, гораздо большую опасность для Украины представляют проблемы в экономике, нежели военное наступление.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» увеличит риски войны Украины с Россией. По его мнению, введение в эксплуатацию российского газопровода может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку в таком случае российская сторона «избавится от сдерживающего фактора».