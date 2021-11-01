В Англии озабочены «оружейной лихорадкой» сербов

Государства бывшей Югославии озабочены стремительным возрождением сербской армии, пишет издание The Economist. В качестве примера растущей военной мощи сербов авторы статьи приводят сентябрьский конфликт Белграда с Косово из-за автомобильных номеров, когда первые использовали боевую авиацию и бронетехнику, чтобы запугать соседа.

Авторы статьи подсчитали, что в период с 2015 по 2021 год расходы Сербии на оборону увеличились примерно на 70% — до $1,4 млрд в год. Издание подчеркнуло, что часть техники, включая десять самолетов Миг-29, 30 танков, бронетранспортеров и cистемы ПВО, сербы получили от России и Белоруссии.

Помимо этого, сербы активно скупают китайские беспилотники, российские вертолеты и французские ЗРК, пишут авторы. В прошлом месяце стало также известно, что Белград ведет переговоры с Израилем о покупке противотанковых ракет. Беспилотники турецкого производства тоже входят в список потенциальных покупок сербов.

Издание пишет, что собственная оборонная промышленность Сербии также развивается и производит новые образцы военной техники.

Глава Министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин ранее объявил, что сербские армия и полиция получат новейшее российское вооружение и технику.