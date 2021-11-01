Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зеленский обогнал Порошенко в антирейтинге украинских политиков 15:01
Попова: о «супер-запретах» из-за COVID-19 речи не идет 14:59
СК опубликовал кадры с подозреваемым в убийстве девочек в Туве 14:58
В строящемся доме на юге Москвы произошел пожар 14:57
СК: тушу лося, найденную в машине депутата Рашкина, отправили на спецхранение 14:55
Женщина посвятила жизнь охоте за призраками после выигрыша в лотерею 14:52
Чемпион мира Ставиский: Трусова идет на пять четверных — и флаг ей в руки... 14:50
«Газпром» с 1 ноября сократил транзит газа через Украину... 14:48
Карпин — о составе сборной России: можно сказать, в бой идут одни старики 14:45
Звезда «Хеллбоя» Рон Перлман при разводе оставил жене дом и забрал Tesla 14:43

Вице-премьеры Украины Резников и Уруский подали заявления об увольнении

close
100%
Кабинет министров Украины

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, а также вице-премьер страны, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский по собственному желанию подали заявления об увольнении. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что в Верховной раде произойдут перестановки, сменят глав четырех министерств.

Согласно украинской конституции, президент может подать на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно самой Радой. Увольняет министров также парламент.

В октябре глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что на Украине необходимо ликвидировать пост президента или премьера страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть