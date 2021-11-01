Вице-премьеры Украины Резников и Уруский подали заявления об увольнении

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, а также вице-премьер страны, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский по собственному желанию подали заявления об увольнении. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что в Верховной раде произойдут перестановки, сменят глав четырех министерств.

Согласно украинской конституции, президент может подать на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно самой Радой. Увольняет министров также парламент.

В октябре глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что на Украине необходимо ликвидировать пост президента или премьера страны.