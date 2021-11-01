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Песков рассказал, как в Кремле оценили переговоры Лаврова и Байдена в Риме

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Evan Vucci/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле оценили переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Джо Байденом на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Риме.

«Действительно, министр Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить с президентом Байденом, было продолжено обсуждение ранее достигнутого понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне. Мы сходимся в том ,что контакты на высшем уровне необходимы. Как с точки зрения двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии. Встреча была важной, контакты будут продолжены. По кибербезопасности, мы говорили ,что в продолжении духа Женевы уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности, разумеется, эти контакты осуществлялись в закрытом режиме. Это не та сфера, где публичность помогает в достижении тех результатов, которые хотели бы достигнуть в Москве и Вашингтоне. Надеемся, что эти контакты будут продолжаться», — сказал Песков.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что побеседовал с американским президентом Джо Байденом. По его словам, ему удалось поговорить с американским лидером днем ранее «за ужином». Подробности беседы он не привел.

Также Лавров сказал, что не встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и не знает, присутствует ли он в Риме.

Саммит лидеров «Большой двадцатки» (G20) прошел в Риме 30-31 октября. Впервые в своей истории саммит приняла Италия.

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Саммит G20
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