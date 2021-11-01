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В сети раскритиковали Байдена из-за его кортежа в 85 машин на саммите по климату

Пользователи социальной сети Twitter подвергли критике решение президента США Джо Байдена приехать на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Рим в сопровождении кортежа из 85 машин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что еще может пойти не так на саммите по изменению климата, если президент США притащил свиту из 85 машин?» — написал один из пользователей соцсети.

Другой юзер указал на лицемерие американского лидера, который «притащил караван автомобилей на саммит, посвященный глобальному потеплению!».

Еще один комментатор призвал Байдена в следующий раз воспользоваться танком, который, по его словам, намного экологичнее автомобилей.

«Джо Байден приехал на саммит по климату в сопровождении 85 автомобилей, чтобы призвать тебя отказаться от машины и пересесть на велосипед», — отметил Jakub.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) прошел в Риме 30-31 октября.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл на саммит G20 в Риме с «ядерным чемоданчиком».

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