Лавров заявил о недопустимости «перелива» террористической угрозы из Афганистана

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эфире телеканала «Россия 24», что нельзя допустить «перелива» террористической угрозы из Афганистана в соседние страны, с многими из которых у России действует безвизовый режим. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Прежде всего, это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить «перелива» террористической и наркоугрозы из Афганистана; необходимость подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что для России чрезвычайно важна стабильность в центральноазиатских странах, с которыми «у нас нет никакой границы».
В конце лета власть в Афганистане захватило движение «Талибан (организация запрещена в России)». Это произошло на фоне вывода из страны американских войск.
Ранее представитель «Талибана» Забихулла Муджахид прокомментировал визит боевиков движения в Москву.