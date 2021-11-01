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Лавров заявил о недопустимости «перелива» террористической угрозы из Афганистана

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эфире телеканала «Россия 24», что нельзя допустить «перелива» террористической угрозы из Афганистана в соседние страны, с многими из которых у России действует безвизовый режим. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прежде всего, это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить «перелива» террористической и наркоугрозы из Афганистана; необходимость подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что для России чрезвычайно важна стабильность в центральноазиатских странах, с которыми «у нас нет никакой границы».

В конце лета власть в Афганистане захватило движение «Талибан (организация запрещена в России)». Это произошло на фоне вывода из страны американских войск.

Ранее представитель «Талибана» Забихулла Муджахид прокомментировал визит боевиков движения в Москву.

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