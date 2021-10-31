На парламентских выборах в Японии лидирует Либерально-демократическая партия

Правящая Либерально-демократическая партия Японии набирает более половины мест на парламентских выборах. Об этом сообщает телеканал NHK, в эфире которого идет процесс подсчета голосов.

Голосование в нижнюю палату парламента Японии прошло 31 октября. Сообщается, что правящая партия может набрать от 212 до 253 мест в нижней палате парламента, а ее партнер по коалиции партия «Комэйто» — от 27 до 35 мест.

Премьер-министр Японии и глава Либерально-демократической партии Фумио Кисида заявил, что «твердо примет результаты» парламентских выборов. «Ожидается, что Либерально-демократическая партия и партия «Комэйто» получат большинство. Если это так, то я считаю, что мы заручились столь важным доверием», — сказал премьер.

Он добавил, что на основе этих выборов продолжит развивать политику Японии, Либерально-демократической партии и администрации Токио.

Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук Константин Корнеев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что выборы в парламент Японии не приведут к ухудшению отношений с Россией.