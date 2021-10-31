Политолог Молчанов назвал «черной меткой» от Запада офшорный скандал с Зеленским

Украинский политолог Кирилл Молчанов заявил, что появление Владимира Зеленского среди фигурантов офшорного скандала можно считать сигналом из-за рубежа для украинского лидера. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

«Этот офшорный скандал Pandora Papers, их расследование касательно «Брокбизнесбанк» и каких-то там выводов денег еще лет пять назад. На Западе сформировалось четкое понимание того, что Зеленский больше не входит к ним в доверие, поэтому его надо обкладывать такими расследованиями. <….> Раз это уже журналисты сказали, значит, это уже черная метка от Западного мира», — отметил Молчанов.

Ранее украинский лидер заявил, что видел расследование о его офшорах. Зеленский подтвердил, что у него были такие компании, однако их не использовали для отмывания денег.

По его словам, его политический противник, бывший президент Украины Петр Порошенко, рассказывал об этих офшорах еще в 2019 году, поэтому ничего нового в этом расследовании нет.

Он отметил, что во времена Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный с телевидением, со СМИ». По его словам, «все каналы имели компании за границей».

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) позднее не выявило признаков незаконного обогащения и необоснованности активов в декларации президента Украины за 2020 год.