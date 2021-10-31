Грузинская правящая партия победила в 19 из 20 городов на местных выборах

Грузинская правящая партия «Грузинская мечта» победила в 19 из 20 городов на местных выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на центральный избирательный комитет.

Действующий мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе побеждает с результатом 55,6%, его ближайший конкурента из оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия получил 44,4%.

Другие крупные города Грузии — Рустави, Поти, Кутаиси и Батуми — также проголосовали за кандидатов от «Грузинской мечты».

Единственным городом, где победило «Единое национальное движение», стал Цаленджиха в крае Самегрело — Земо Сванети. Здесь, с результатом 51,1%, победил Георгий Харчилава.

Ранее грузинская оппозиция отказалась признавать итоги местных выборов и грозит уличными акциями.

Один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Давид Киркитадзе заявил, что ЕНД вскоре сообщит о «методах и стратегии борьбы, включая неповиновение властям и уличные акции».