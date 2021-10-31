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Порошенко заявил, что опасается «энергетического реванша» России

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Reuters

Бывший президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что опасается «энергетического реванша России». Об это он написал в своем Facebook.

«На встрече с главой делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее «Восточного партнерства» Андрюсом Кубилюсом обсудили координацию усилий, чтобы не допустить энергетического реванша Кремля. Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем два или три года назад. Можно даже назвать это «зимой русского реванша», — заявил Порошенко.

По его словам, Россия якобы всегда шантажировала Украину», пока Киев при Порошенко не перестал напрямую закупать у России газ.

Порошенко добавил, что во время диалога с Кубилюсом они обсудили необходимость укрепления международной солидарности против «российской агрессии».

Ранее Порошенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за 2,5 года пребывания во главе государства «встал на рельсы Антимайдана».

Как утверждает Порошенко, Зеленский устраивает «штурм» своего дома, чтобы таким образом отвлечь внимание от «совершенных преступлений». Участников такой акции бывший президент сравнил с активистами «Антимайдана».

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