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На лидера партии Саакашвили напали у избирательного участка в Грузии

Грузинское МВД возбудило уголовное дело по факту нападения на лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия. Об этом сообщает в Telegram агентство Sputnik.

«Между представителями политических партий на избирательном участке произошла словесная перепалка, во время которой человек, личность которого не установлена, нанес Никанору Мелия физическое оскорбление», — рассказали агентству в полиции.

Нападение попало на видео. На кадрах видно, как неизвестный прорывается через полицейский кордон и бьет Мелия по голове. После этого мужчину задерживают.

Ранее Мелия, баллотировавшийся на пост мэра Тбилиси, заявил о своей победе и призвал основателя «Единого нацдвижения» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в изоляторе города Рустави, прекратить голодовку.

Саакашвили оказался в грузинской тюрьме 1 октября после возвращения на родину. В Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он уже заочно признан виновным. При этом сам Саакашвили считает себя «политическим заключенным» и с момента заключения объявил голодовку. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщают об ухудшении его здоровья.

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