В Грузии оппозиция и правящая партия заявили о победе на выборах мэра Тбилиси

Кандидаты от правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» и оппозиционного «Единого национального движения» заявили о победе на выборах мэра Тбилиси. Об этом сообщает Sputnik.

Представитель «Единого нацдвижения» Ника Мелия призвал прекратить голодовку основателя партии Михаила Саакашвили, находящегося в настоящее время в сизо города Рустави.

«Завтра, когда будут составлены итоговые протоколы и кандидаты от оппозиции будут объявлены победителями, я бы хотел, чтобы Михаил Саакашвили прекратил голодовку, потому что он нужен нам живым и здоровым», — заявил Мелия.

При этом грузинский центризбирком пока не подвел даже предварительные итоги голосования.

В субботу, 30 октября, грузины выбирали среди прочих мэров пяти крупнейших городов страны — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

Ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидз назвал голодовку, объявленную Саакашвили, имитацией.