В «Талибане*» рассказали о результатах поездки в Россию

Представитель «Талибана (организация запрещена в России)» Забихулла Муджахид прокомментировал визит боевиков движения в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Ariana News.

По словам Муджахида, встреча талибов с российскими властями была посвящена сохранению стабильности в Афганистане, разморозке активов страны и поддержке ее в регионе. Переговоры прошли успешно, отметил представитель движения.

Кроме России делегация «Талибана» посетила Катар и Узбекистан. В Ташкенте обсуждались безопасность на афганско-узбекской границе и сотрудничество таможенных служб, в Дохе талибы договорились о расширении торговли с Катаром, рассказал представитель движения.

Ранее стало известно, что Всемирный конгресс татар и Благотворительный патриотический фонд мусульман России направят гуманитарную помощь афганским татарам, проживающим в 16 провинциях Афганистана.

До этого сообщалось, что талибы* заинтересовались российскими вакцинами против коронавируса