В представительстве ЕС выразили надежду, что МИД РФ обеспечит дипломатов QR-кодами

Представительство Евросоюза обратилось в российский МИД с просьбой выдать сотрудникам дипмиссии QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ввиду того, что все чаще необходимо предъявлять QR-коды в общественной жизни в России, представительство ЕС в России, в том числе от имени стран-членов Евросоюза, поддерживает регулярный контакт с российским министерством иностранных дел по вопросу предоставления данных кодов дипперсоналу, прошедшему полную вакцинацию», — рассказали агентству в представительстве ЕС.

Дипломаты сослались на Венскую Конвенцию о дипломатических сношениях, которая обязывает государство пребывания предоставлять им «все возможности», включая свободу перемещения.

Ранее стало известно, что работники дипмиссий, привитые незарегистрированными в России вакцинами, не могут получить QR-коды, без которых в условиях ковидных ограничений они не могут полноценно работать.