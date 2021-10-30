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Власти Грузии не обсуждали экстрадицию Саакашвили с Украиной

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1tv.ge

Вопрос экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не обсуждался с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает «Интерфакс».

«С полной ответственностью заявляю, что никакой коммуникации с украинской стороной, требований о передаче Михаила Саакашвили не было <...> Мы неоднократно разъясняли, что в подобной ситуации экстрадиция не происходит, и не было каких-либо подобных обращений», — пояснил он.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также исключил возможность передачи Саакашвили Украине. Глава грузинского правительства добавил, что передача бывшего президента Украине будет означать, что «власть не уважает законов страны».

Саакашвили задержали 1 октября по прибытии в Тбилиси. По его словам, главной причиной возвращения на родину стала «непреодолимая, безграничная тоска». В Грузии политик заочно признан виновным по нескольким уголовным делам.

В частности, его обвиняют в превышении полномочий, когда Саакашвили занимал пост главы государства. Он также фигурирует в делах об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры обжалованию не подлежат. Саакашвили объявил голодовку. В настоящее время он находится в СИЗО города Рустави.

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