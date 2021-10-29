США прокомментировали авиаудар украинского беспилотника по Донбассу

В американском посольстве в Киеве прокомментировали авиаудар, который украинские военные нанесли по непризнанным Донецкой и Луганской народным республикам с помощью беспилотного летательного аппарата Bayaktar. Сообщение опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.

«Мы призываем обе стороны конфликта в Донбассе соблюдать условия прекращения огня, но давайте внесем ясность — поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и БПЛА против украинских сил», — говорится в публикации.

О том, что Украина применила в Донбассе ударный беспилотник, сообщил волонтер Роман Доник. Удар был нанесен по артиллерийскому орудию, установленному в поселке Гранитное Донецкой области. Впоследствии применение беспилотника подтвердили в генеральном штабе украинских вооруженных сил.

Об авиаударе уже высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, применение беспилотника не свидетельствует о наступлении украинской армии.