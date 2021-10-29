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В Госдуме заявили, что депутатский статус не спасет Рашкина от уголовного наказания

Председатель думского Комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил мнение, что статус депутата Госдумы не спасет от уголовного наказания Валерия Рашкина, пойманного ранее с застреленным лосем в автомобиле в Саратовской области. Об этом сообщает LIFE.

По его словам, если следствие установит, что Рашкин действительно был причастен к незаконной охоте, тогда станет вопрос о снятии неприкосновенности с парламентария.

«Не могу говорить за всю Госдуму, но уверен, что подавляющее число коллег, по крайней мере фракция «Единой России», отреагирует должным образом. И ни о какой защите чести мундира здесь разговора вести не будут. Закон один для всех, и все должны отвечать безотносительно к своей должности», — подчеркнул парламентарий.

Он также добавил, что депутату от КПРФ придется нести ответственность и за то, что он отказался проходить медицинское освидетельствование. Хинштейн напомнил, что за подобные нарушения может грозить лишение водительских прав и крупный штраф.

Депутат Госдумы, член комиссии по вопросам депутатской этики Елена Драпеко в свою очередь рассказала, что пока никаких обращений относительно рассмотрения дела Рашкина не поступало.

«Если будет обращение, то, безусловно, будем рассматривать [инцидент с Рашкиным]. Обращение на самом деле может быть от любой организации, но пока не было ничего», — сказала она.

Драпеко отметила, что в настоящее время депутаты Государственной думы находятся на вынужденных каникулах из-за введения режима нерабочих дней в Москве, первое заседание комиссии пройдет 9 ноября.

Ранее в КПРФ назвали провокацией задержание Рашкина с застреленным лосем в машине.

29 октября стало известно, что Рашкин был задержан с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области, при этом охота в регионе запрещена.

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