Песков: современные вызовы приводят к поражению граждан в правах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса и другие вызовы современности неизбежно приводят к поражению граждан в некоторых правах.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста, согласен ли он с оценкой председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина, который в своей статье выразил мнение, что современный человек без доступа к сети не может реализовать часть своих прав.

«Безусловно, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и такие беспрецедентные [из них], как пандемия коронавируса, конечно же, так или иначе, де-факто приводят к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни. Эта пандемия убивает», — подчеркнул Песков.

Зорькин в статье, в частности, написал, что «опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека резко возрастает в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий». Он отметил, что в подобных ситуациях у органов государственной власти «возникает большой соблазн пойти по пути ограничения» гражданских прав в целях защиты законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения безопасности государства, и такой «легкий» путь «не всегда бывает верным».

Председатель Конституционного суда подчеркнул, что вводимые федеральным законом меры борьбы с различного рода угрозами не должны вести к нарушению конституционных прав и свобод.