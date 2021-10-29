Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно, когда вторая нитка «Северного потока — 2» заполнится... 13:29
Зеленский призвал украинцев «включить мозг» и вакцинироваться от коронавируса 13:29
Жена Бориса Щербакова рассказала подробности о его болезни 13:25
Боксер Цзю: я никогда не выступал за Россию 13:25
Врач назвал симптомы переизбытка гаджетов и цифровой информации 13:23
Мать модели Джиджи Хадид обвинила певца Зейна Малика в насилии 13:17
Луговой сожалеет, что роль Литвиненко досталась Камбербэтчу 13:14
Голикова заявила об ухудшении эпидемиологической ситуации в 13 регионах России 13:13
Диггер Пыж получил пять лет колонии за доступ к гостайне 13:09
Ученые доказали, что вакцина защищает репродуктивное здоровье 13:05

Песков: современные вызовы приводят к поражению граждан в правах

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса и другие вызовы современности неизбежно приводят к поражению граждан в некоторых правах.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста, согласен ли он с оценкой председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина, который в своей статье выразил мнение, что современный человек без доступа к сети не может реализовать часть своих прав.

«Безусловно, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и такие беспрецедентные [из них], как пандемия коронавируса, конечно же, так или иначе, де-факто приводят к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни. Эта пандемия убивает», — подчеркнул Песков.

Зорькин в статье, в частности, написал, что «опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека резко возрастает в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий». Он отметил, что в подобных ситуациях у органов государственной власти «возникает большой соблазн пойти по пути ограничения» гражданских прав в целях защиты законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения безопасности государства, и такой «легкий» путь «не всегда бывает верным».

Председатель Конституционного суда подчеркнул, что вводимые федеральным законом меры борьбы с различного рода угрозами не должны вести к нарушению конституционных прав и свобод.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть