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Талибы* заинтересовались российскими вакцинами от коронавируса

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Bernat Armangue/Reuters

Министр здравоохранения при правительстве «Талибана (организация запрещена в России)» Каландар Ибад заявил, что талибы заинтересованы в поставках российских вакцин от коронавируса в Афганистан. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, вакцины, которые помогают бороться с пандемией, представляют для нынешнего правительства страны большую ценность.

«Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», — сказал он.

Ранее временное правительство Афганистана, сформированное боевиками движения «Талибан», заявило, что обязуется оплатить долг за электричество, которое в страну поставляется из Узбекистана.

Умурзаков отметил, что Ташкент «ни на один час» не прерывал подачу электричества в Афганистан, и добавил, что поставки будут продолжены. Главная причина такого решения — желание «оказать поддержку братскому афганскому народу в это непростое время».

До этого талибы заявили, что хотят сотрудничать с Россией в области кинематографа.

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