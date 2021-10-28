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Польша заявила, что не будет платить за «незаконные наказания» суда ЕС

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Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Польша не может заплатить штраф за «незаконные наказания» и не обязана этого делать. Об этом заявил министр юстиции Польши, генеральный прокурор Збигнев Зебро, сообщает РИА «Новости».

«Так же, как любой гражданин, так и польское государство не может поддаваться беззаконию. Идет речь о незаконных наказаниях в отношении «Турова» (шахта «Туров» – ред.) или случае штрафа за изменения в судебной системе, Польша не может заплатить ни злотого — и не должна», — объяснил глава польского министерства юстиции.

Суд Евросоюза наложил штрафы за изменения в судебной системе Польши и, одновременно с этим, за отказ от прекращения использования угольной шахты Туров, которая расположена на границе с Чехией.

Ранее Европейский суд опубликовал заявление, в котором сообщил, что Польше необходимо ежедневно выплачивать штраф в размере €1 млн за неисполнение норм законодательства Евросоюза. Речь идет об отказе Варшавы приостановить действие национального законодательства, которое в частности касается юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда. В Брюсселе считают, что решение польских властей открыто конфликтует с верховенством права Евросоюза.

В самой Польше это решение назвали «узурпацией и шантажом».

До этого «Газета.Ru» подробно рассказывала о сути конфликта между Польшей и ЕС из-за провозглашения страной принципа верховенства национального права.

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