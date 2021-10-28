В Германии вынесли приговор российскому шпиону

Суд в Берлине приговорил к условному сроку гражданина ФРГ Йенса Ф., которого обвинили в передаче планов помещений германского бундестага российской военной разведке. Об этом сообщает издание Deutsche Welle. Прокуратура запрашивала для подсудимого 2 года и 9 месяцев лишения свободы.

Ранее 56-летний мужчина отказался пойти на сделку со следствием.

По версии следствия, подсудимый в 2017 году передал сотруднику Главного управления Генерального штаба ВС РФ компакт-диск с чертежами помещений германского парламента. О мужчине известно, что он работал на компанию, связанную с немецким парламентом, и занимался техническим обслуживанием переносных электрических приборов. Прокуратора считает, что работа с обслуживанием техники, которая использовалась в бундестаге, позволила мужчине получить доступ к данным.

Суд в Севастополе ранее арестовал россиянина, задержанного за передачу Украине сведений о Черноморском флоте России.