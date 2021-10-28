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Поверенный в делах США подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин на международной конференции «Одесские дебаты»
подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик призвала оттолкнуть «фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России» и продолжать помогать всем странам Европы придерживаться «собственных путей внешней политики и собственных альянсов».

«Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!» — заявила Квин.

Ранее сообщалось, что страны Запада заявили, что провал реформы судебной системы на Украине может сказаться на инвестициях и евроатлантической интеграции. Тогда Квин отметила, что для осуществления собственных планов, роста иностранных инвестиций, вступления в НАТО и ЕС Украине нужно становиться лучше, в первую очередь менять верховенство права и судебную систему.

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