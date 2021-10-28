В диссертации премьера Люксембурга нашли всего две страницы его авторства

В магистерской диссертации премьер-министра Ксавье Беттеля после независимой проверки почти не обнаружено оригинального авторского текста. Об этом сообщает издание The Guardian.

Как выяснили СМИ, в магистерской диссертации, посвященной реформе избирательной системе в Европарламенте, большая часть скопирована с интернет-сайта Европарламента, из отчетов статистических агентств, а также из доклада греческого члена Европейского парламента. Самостоятельно Беттель написал только часть введения и короткое заключение.

При этом отмечается, что глава правительства Люксембурга, ранее отрицавший все обвинения по подозрению в том, что он использовал плагиат в своей научной деятельности, теперь признал, что его «диссертация могла быть сделана по-другому».

Ранее плагиат был обнаружен в работах лидера немецкой партии «Зеленые/Альянс 90» Анналены Бербок.