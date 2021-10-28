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Чичерина раскритиковала Инстаграм из-за блокировки «Моторолы»

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Певица Юлия Чичерина раскритиковала социальную сеть Инстаграм из-за блокировки фотографии, на которой был изображен Арсен Павлов, также известный под позывным «Моторола».

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Юлия Чичерина/Вконтакте

Чичерину возмутил тот факт, что модераторы сайта терпимо относятся к «некро и педофилии Европы и Америки, время от времени прохаживающихся с факельными шествиями», но удаляют контент, связанный с ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее певицу вызвали на допрос в службу уголовного розыска подмосковного города Клин. Представитель Чичериной заявил, что некие украинские «деятели искусств» написали на нее заявление, суть которого он раскрывать не стал.

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