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Посольство России проверит сообщения о самоубийстве задержанного в Белоруссии Скрипкина

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В посольстве России в Белоруссии заявили, что проверят информацию о самоубийстве задержанного в стране Андрея Скрипкина, которого подозревают в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Андрей Скрипкин, задержанный по подозрению в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи, покончил жизнь самоубийством в изоляторе в Белоруссии.

28 октября его должны были доставить на допрос в Москву. Днем ранее Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц», «Убийство малолетнего»), за которое ему грозило пожизненное лишение свободы.

Тела Яхонтова, его жены и девятилетнего сына нашли днем 26 октября в одной из квартир элитного жилого комплекса на ул. Мосфильмовской в Москве. Экс-банкир лежал в коридоре, трупы его жены и ребенка — в одной из комнат. Близкие забили тревогу после нескольких дней молчания Яхонтовых, квартиру погибших они открыли с помощью ключей, взятых у домработницы.

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