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В Польше заявили о войне с Евросоюзом после решения суда о штрафе

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Польские политики прокомментировали решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву платить штраф в размере €1 млн в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда, пишет портал Onet.

Бывший премьер-министр страны Беата Шидло выразила уверенность в том, что европейские институты предпочитаю не вести диалог с Польшей и оказываться вместо этого на нее давление.

«Это очередной этап гибридной войны ЕС против Польши», — сказал политик Януш Ковальский.

По его мнению, Варшава должна бойкотировать организацию и блокировать все ее решения до тех пор, пока в Брюсселе «не восстановят верховенство закона».

В свою очередь, депутат от партии «Право и справедливость» Казимеж Смолиньский назвал решение «продолжением политической войны» против страны.

Ранее Европейский суд опубликовал заявление, в котором сообщил, что Польше необходимо ежедневно выплачивать штраф в размере €1 млн за неисполнение норм законодательства Евросоюза. Речь идет об отказе Варшавы приостановить действие национального законодательства, которое в частности касается юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда. В Брюсселе считают, что решение польских властей открыто конфликтует с верховенством права Евросоюза.

В самой Польше это решение назвали «узурпацией и шантажом».

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