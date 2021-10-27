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МИД Франции обвинил семью Лукашенко в организованной торговле людьми

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Pavel Orlovsky/BelTA/Reuters

Франция обвинила семью Александра Лукашенко в организованной торговле людьми, пишет Deutsche Welle.

По словам государственного секретаря по европейским делам при МИД Франции Клемана Бона, родственники белорусского президента целенаправленно организовывают поездки мигрантов, которые прибывают в Белоруссию, к ее границам со странами Европейского Союза. При этом политик не назвал конкретных имен, однако заверил, что Минск таким образом хочет ослабить и разобщить Евросоюз.

Лукашенко пытается заманить ЕС в ловушку утверждениями о том, что Европа нарушает собственные границы, считает Бон. Представитель французского МИД призвал действовать «решительно и гуманно» в ситуации на польско-белорусской границе.

22 октября Евросоюз отказался финансировать строительство приграничных защитных сооружений в Польше, Латвии и Литве. На территорию этих государств с конца минувшей весны пытаются прорваться организованные группы нелегальных мигрантов из африканских и ближневосточных стран.

В качестве «плацдарма» мигранты используют территорию Белоруссии. По мнению Брюсселя, власти РБ используют для переправки нелегалов туроператора «Центрокурорт», зарабатывая на «транзитных услугах». Мигранты надеются проникнуть в ЕС и получить там убежище.

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