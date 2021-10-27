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Швейцария внесла в санкционный список восемь россиян

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Global Look Press

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила свой санкционный список в связи с воссоединением Крыма с Россией. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии.

В публикации отмечается, что под санкции попали начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк, руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев, а также крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.

Это объяснили тем, что «они поддерживали действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности Украины».

В SECO также подчеркнули, что на Крым и Севастополь распространяется «запрет на импорт товаров без сертификата происхождения, который выдается украинскими властями».

Ранее Евросоюз включил в черный список по воссоединению Крыма с Россией восемь человек, тем самым расширив его.

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