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Объявивший голодовку в тюрьме Саакашвили отказался от медицинской помощи

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады, врач Максим Перебейнос рассказал, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку в тюрьме города Рустави, отказался от медицинского наблюдения. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, мне не позволили как врачу проверить состояние Саакашвили, администрация тюрьмы впустила меня только как депутата. Мы поговорили через стекло. Думаю, любой человек, который голодает в течение 27 дней, является пациентом, нуждающимся в медицинском наблюдении, определенных анализах», — рассказал Перебейнос.

Он отметил, что по словам Саакашвили, он отказывается от наблюдения врачей за своим здоровьем из-за того, что политику отказывают в юридической помощи.

Ранее уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Саакашвили грозит принудительное кормление.

Саакашвили оказался в грузинской тюрьме 1 октября после возвращения на родину. В Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он уже заочно признан виновным. При этом сам Саакашвили считает себя «политическим заключенным» и с момента заключения объявил голодовку. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщают об ухудшении его здоровья.

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