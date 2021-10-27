Польшу обязали платить по €1 млн в день за нарушение норм ЕС

Польше необходимо ежедневно выплачивать штраф в размере €1 млн за неисполнение норм законодательства Евросоюза. Заявление для прессы опубликовано на сайте Европейского суда.

Решение мотивировано тем, что Польша отказалась приостанавливать действие национального законодательства, которое в частности касается юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда. В Брюсселе считают, что решение польских властей открыто конфликтует с верховенством права Евросоюза.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о сути конфликта между Польшей и Евросоюзом из-за провозглашения страной принципа верховенства национального права.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал обещания Евросоюза прекратить финансирование из-за изменений в польском законодательстве «третьей мировой войной», которую страна встретит «с помощью любого оружия».

7 октября конституционный суд Польши признал упомянутый принцип, после чего в Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза.