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В Иране топливный кризис объяснили атакой иностранного государства

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Топливная система Исламской республики Иран подверглась атаке со стороны иностранного государства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

При этом журналисты не уточняют, о какой именно стране идет речь.

На бензоколонках Ирана образовались большие очереди, проблемой занимаются специалисты, она планируют ликвидировать ее в ближайшие часы, сообщают СМИ.

Также отмечается, что иранцам стала недоступна популярная в стране возможность оплачивать топливо более дешево специальной картой. При этом по-прежнему можно заправляться по более высокой цене.

Атака, как следует из сообщений, произошла в преддверии годовщины протестов в Иране — два года назад, в ноябре 2019 года, там подскочили цены на топливо, что спровоцировало уличные демонстрации и схватки протестующих с полицией. Как утверждали СМИ, тогда при подавлении протестов были убиты сотни людей.

Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что поставки топлива из Ирана нарушают суверенитет страны.

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