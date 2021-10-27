В Иране топливный кризис объяснили атакой иностранного государства

Топливная система Исламской республики Иран подверглась атаке со стороны иностранного государства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

При этом журналисты не уточняют, о какой именно стране идет речь.

На бензоколонках Ирана образовались большие очереди, проблемой занимаются специалисты, она планируют ликвидировать ее в ближайшие часы, сообщают СМИ.

Также отмечается, что иранцам стала недоступна популярная в стране возможность оплачивать топливо более дешево специальной картой. При этом по-прежнему можно заправляться по более высокой цене.

Атака, как следует из сообщений, произошла в преддверии годовщины протестов в Иране — два года назад, в ноябре 2019 года, там подскочили цены на топливо, что спровоцировало уличные демонстрации и схватки протестующих с полицией. Как утверждали СМИ, тогда при подавлении протестов были убиты сотни людей.

Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что поставки топлива из Ирана нарушают суверенитет страны.