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Захарова уличила Францию в «милитаризации соцсетей»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о новой военной доктрине Франции и назвала действия французов в сетевом пространстве «секретом Полишинеля». Она сообщила об этом в своем Telegram-канале.

20 октября на пресс-конференции в Париже министр обороны Франции Флоранс Парли представила новую доктрину «Информационная борьба за влияние». Она отметила необходимость «бороться за умы и сердца людей в киберпространстве». По мнению Захаровой, такое заявление говорит об открытом стремлении французских властей «манипулировать общественным мнением.

«Доктрина весьма откровенна. В ней прямым текстом говорится, что «информационная война стала реальностью для армий», она подробно расписывает цели и типы операций в информационной среде, используя при этом абсолютно военный вокабуляр. Речь идет о сознательных манипуляциях в социальных сетях, «вынуждении», «противодействии» и «дискредитации», — отметила Захарова.

По ее словам, неизвестно, в курсе ли IT-компании об объявлении их «театрами военных действий», но теперь — по вопросам «манипуляции фактами» со стороны российских медиа — МИД России будет отсылать французские СМИ и ведомства к Минобороны Франции, «за картами инфоминных полей». Также Захарова поинтересовалась, как к такому видению информационного пространства относятся «Репортеры без границ».

Официальный представитель МИД России отметила, что деятельность французских властей в сетевом пространстве не является секретом для остальных. Это, по ее мнению, «прекрасно видно» на примере ситуации в Мали, ЦАР и не только.

«СМИ Франции и франкофонии зависят от партитуры дирижера. А вот о конкретных инструментах французские официальные лица рассказали впервые. Франция, фактически, официально взяла курс на милитаризацию соцсетей, на трансформацию вспомогательного инструментария «классической» военной пропаганды в самостоятельный вид вооружений», — сказала Захарова.

Ранее глава комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что зарубежные оппоненты России намерены активно использовать виртуальное пространство, цифровые платформы для дестабилизации российской политической системы и ее изменения.

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