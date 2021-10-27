Протестующие пришли поддержать Ассанжа к суду Лондона

Протестующие пришли поддержать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к зданию Высокого суда Лондона, где начались слушания по апелляции Минюста США по его делу, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Эту апелляцию вынесли в ответ на отказ экстрадировать Ассанжа. Слушания будут идти два дня. Американское правительство намерено оспаривать решение, вынесенное судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая 4 января отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.

Протестующие стоят возле суда с транспарантами и табличками с лозунгами в защиту журналиста. На некоторых Ассанжа называют героем, а на других — требуют отказаться от экстрадиции.

Основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании, он содержится в тюрьме Белмарш. В мае 2019 года Минюст США выдвинул против него 17 обвинений, позже прибавив еще одно. Ассанжу вменяют в вину обнародование сверхсекретных документов.

Ранее организация «Репортеры без границ» требовала закрыть дело против Ассанжа.