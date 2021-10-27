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В Сейме Латвии в третьем чтении одобрили запрет на георгиевскую ленточку

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Shamil Zhumatov/Reuters

Комиссия Сейма (парламента) Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, передает ТАСС.

Отмечается, что к третьему чтению этих поправок комиссия получила одно предложение от депутата Николая Кабанова, члена социал-демократической партии «Согласие», которая отстаивает интересы русскоязычных жителей республики.

Парламентарий призвал позволить использовать георгиевские ленточки во время памятных мероприятий в местах военных захоронений и около военных мемориалов, во время реконструкций военных событий, а также во время мероприятий с участием иностранных дипломатов. Это предложение было отклонено.

22 сентября комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам во втором чтении одобрила введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

Ранее депутат латвийского сейма, лидер партии «Согласие» Янис Урбанович прокомментировал «Газете.Ru» предложенный запрет на ношение в Латвии георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.

«Это дань курсу русофобии, а русофобы имеют большинство [в Сейме]. Решение направлено против России, а не против самого символа», — сказал парламентарий.

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