В Кремле прокомментировали беспорядки в Судане

В Кремле обеспокоены беспорядками в Судане и ожидают возвращения ситуации в «конституционное русло». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Призываем все стороны к сдержанности. Судан нам важен, мы внимательно наблюдаем за тем, что там происходит. Суданцы должны сами разобраться в ситуации. Мы желаем, чтобы это произошло скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней», — отметил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что в ходе протестов против захвата власти в Судане погибли семь человек, еще 140 человек пострадали.

Два года назад в стране был государственный переворот, в результате которого сместили и арестовали президента Омара аль-Башира, правившего Суданом 26 лет. Тогда к власти пришли военные, но уже через месяц они договорились с оппозицией создать переходное правительство на три года.

25 октября военные арестовали нескольких членов правительства, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. Сейчас на улицах суданской столицы беспорядки, люди жгут покрышки, строят баррикады, зафиксированы стычки с военными. В столице страны наблюдались перебои с сотовой связью и интернетом.