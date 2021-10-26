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Американцев возмутил кашляющий Байден

Американцев возмутило поведение президента США Джо Байдена, который пренебрег мерами предосторожности при контакте с представителями общественности, сообщает Fox News.

После выступления в Нью-Джерси Байден кашлянул в руку, а затем пожал ею руки присутствующих. При этом он также не надел медицинскую маску.

По информации телеканала, инцидент произошел менее чем через неделю после того, как выяснилось, что тест на коронавирус министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса дал положительный результат. Майоркас вместе с Байденом тогда присутствовали на поминальной службе в Капитолии США, где их сфотографировали на близком расстоянии друг от друга без масок.

Пользователей соцсетей возмутил поступок президента. Они написали, что глава государства должен подавать пример гражданам, особенно во время пандемии коронавируса, и предположили, что если бы это был республиканец или «некто по имени Трамп», ему бы уже предъявили обвинения в нападении и начали бы расследование.

Ранее сообщалось, что Байден снял маску и крикнул что-то толпе на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября.

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