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Захарова заявила, что США много лет штампуют данные о «гаванском синдроме»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдепартамент США из года в год бездоказательно «штамповал новости» о заговоре, якобы связанном с выявлением у американских дипломатов так называемого гаванского синдрома. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Как, спросите вы, могло так случиться, что из года в год Госдеп штамповал новости о коварстве очередного мирового заговора, в центре которого оказались банальные насекомые? Да так, собственно, у них во всем. Пробирки с порошком выдаются за доказательства наличия химического оружия, фотографии дохлых уток — применения в Британии боевых отравляющих веществ. Список бесконечный, к сожалению. Теперь в нем есть и сверчки-диверсанты», — написала Захарова.

Ранее в государственном департаменте США рассекретили доклад, касающийся причины появления «гаванского синдрома». По одной из версий, вероятным источником таинственного заболевания могли стать сверчки.

В августе член команды директора ЦРУ США Билла Бернса пожаловался во время поездки в Индию на недомогание, напоминающее так называемый «гаванский синдром».

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