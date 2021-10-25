На Украине призвали Киев взвешивать слова в адрес России

Советник главы МИД Украины Юрий Тандит считает, что Киеву необходимо обдумывать заявления в адрес РФ. Такое мнение он высказал в беседе с телеканалом «НАШ».

«Заявления наших властей (в отношении России — «Газета.Ru») должны быть максимально взвешенными. Если говоришь А, ты должен говорить и Б», — сказал политик.

По его словам, это распространяется на любую тему, а не только на недавнюю угрозу направить ракеты в сторону Москвы.

«Если ты достал пистолет, ты должен выстрелить», — резюмировал Тандит.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей заявил, что Киев работает над собственной «ракетной программой». По его словам, новые ракеты в неком «обозримом времени» будут направлены на Москву.

Позже руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что заявления Украины о разработке ракетной программы вызывают только усмешку.