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В ООН «глубоко обеспокоены» задержаниями политиков в Судане

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Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters

В Организации Объединенных Наций призвали силы безопасности Судана освободить всех политиков, которые были незаконно задержаны в ходе государственного переворота, заявил спецпредставитель генерального секретаря ООН Волкера Первеса. Его слова приводит ТАСС.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о продолжающемся перевороте и попытками подорвать политический переход в Судане. Сообщения о задержании премьер-министра, других правительственных чиновников и политиков неприемлемы. Призываю силы безопасности немедленно освободить тех, кто был незаконно задержан или помещен под домашний арест», — заявил Первес.

Утром 25 октября военные арестовали нескольких членов правительства, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдука. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. Сейчас на улицах суданской столицы беспорядки, люди жгут покрышки, строят баррикады, зафиксированы стычки с военными.

Также сообщается, что в столице страны наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом.

Al Arabia сообщила, что Хамдука перевезли в неизвестное место после того, как он отказался сделать заявление в поддержку военного переворота.

В 2019 году в Судане произошел государственный переворот, в результате которого сместили и арестовали президента Омара аль-Башира, правившего страной 26 лет. К власти пришли военные, но уже через месяц они договорились с оппозицией создать переходное правительство на три года. Однако после этого оппозиционеры начали забастовку, потребовав быстрее сформировать постоянное гражданское правительство. С тех пор в Судане продолжаются беспорядки.

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