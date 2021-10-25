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Забиуллу Муджахида назначили главным представителем «Талибана*»

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Bernat Armangue/AP

Забиулла Муджахид назначен главным представителем радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аккаунт в Twitter талиба.

Заместителями Муджахида выбраны Ахмадулла Васик, Инамулла Хабиби Самангани и Сахиб Асадулла, более известный как Билал Карими.

До соответствующего назначения Муджахид являлся одним из представителей «Талибана» и в сентябре занял пост заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана.

В понедельник, 25 октября, спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что российская делегация примет участие в конференции по Афганистану, которая пройдет в Иране 27 октября.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

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