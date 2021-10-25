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Спецпредставитель Путина назвал «делом техники» снятие санкций с «Талибана*»

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Reuters

Организация объединенных наций (ООН) внутренне готова снять санкции с радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)», этот вопрос – дело техники. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов, передает РИА «Новости».

«Это мы отработаем. Техника нам не помеха. Главное, насколько я понимаю, судя по заявлениям представителей ООН, там внутренняя готовность к этому есть», — сказал дипломат.

По его словам, не стоит опережать события, и это было сказано самим талибам в ходе их визита в Москву.

«Вам придется идти навстречу ожиданиям мирового сообщества и, прежде всего, самого афганского народа. А если народ разнообразен, не у всех такие ожидания права человека, как это много звучит на сайтах и страницах, особенно западных, СМИ. Надо быть достаточно разумными в своих ожиданиях и требованиях», — привел слова спикер, которые были сказаны радикалам.

21 октября президент России Владимир Путин во время выступления в ходе планерного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва примет решение об исключении радикального движения «Талибан» из террористического списка в зависимости от их действий.

Глава государства отметил, что Россия сотрудничает с представителями талибов и ожидает от них, что ситуация в Афганистане будет развиваться в позитивном ключе.

Представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи поприветствовал высказывания российского лидера по поводу возможности исключения имен лидеров государства из черного списка. Кахар Балхи выразил мнение, что страны мира также должны внести позитивные изменения в свои отношения и подход к Афганистану в связи с окончанием войны в государстве.

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События в Афганистане
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