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Экс-сотрудник MI6 заявил о вере России в свою способность развалить ЕС

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Global Look Press

Экс-сотрудник службы внешней разведки Великобритании MI6 Кристофер Стил выразил мнение, что РФ верит в свою способность развалить Евросоюз. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, Россия полагает, что может работать через восточноевропейские государства, власти которых ей «симпатизируют», а также через крайние левые и правые партии в западноевропейских странах.

«А если что-то на пользу им, то это не отвечает нашим интересам», — продолжил британский разведчик.

Он отметил, что «такого рода менталитет и философия ведут к серьезным проблемам и серьезным угрозам нашей целостности».

Также Стил заявил, что в российском правительстве присутствуют «серьезные люди», которые считают, что РФ и Соединенные Королевство находятся «в состоянии войны». Однако британские политики не желают признавать этого и разбираться с этим, что является «большой проблемой», заключил он.

Ранее министр Великобритании по делам Европейского соседства и Америки, член британского парламента от партии консерваторов Венди Мортон заявил, что «безрассудная деятельность» РФ создает угрозу национальной безопасности Соединенного Королевства.

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